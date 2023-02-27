Англія

При цьому португалець не зіграв жодного матчу.

Вчора МЮ виграв у Кубку англійської ліги, у фіналі манкуніанці здолали Ньюкасл — 2:0.

Нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду, який розпочинав поточний сезон у складі Манчестер Юнайтед, може здобути медаль за перемогу "червоних дияволів", не зігравши жодного матчу за клуб у турнірі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Згідно з правилами Кубка англійської ліги, переможець отримує у своє розпорядження 30 медалей, які можуть бути вручені футболістам клубу. Манчестер Юнайтед використав під час матчів турніру 27 гравців, при цьому серед них не було Роналду. Долю трьох медалей вирішить клуб.

Раніше повідомлялось, що Роналду оформив хет-трик у матчі проти Дхамка.