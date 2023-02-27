Англія

Півзахисник може змінити команду.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, мерсисайдці слідкують за ситуацією навколо півзахисника Челсі Нголо Канте.

Стверджується, що лондонський клуб хоче залишити француза та веде перемовини щодо нового контракту на рік.

31-річний французький півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня. На його рахунку лише два матчі в цьому сезоні (загалом 175 хвилин).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте близький до продовження контракту з Челсі.