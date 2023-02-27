Англія

"Сороки" готові підсилювати склад.

Влітку 2023 року Ньюкасл збирається оновити склад. Відомо, кого "сороки" хочуть підписати.

За інформацією Daily Mail, Ньюкасл хоче підписати півзахисника Лестера Джеймса Меддісона та оборонця Арсеналу Кірана Тірні.

Крім того, "сороки" хочуть посилити атаку, підписавши перспективного форварда Брайтона Евана Фергюсона, який став наймолодшим автором голу в АПЛ у складі "чайок".

Раніше Ньюкасл оголосив про продовження контракту із півзахисником Мігелем Альміроном.