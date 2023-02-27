Україна

Ще одним новачком луганської Зорі цього міжсезоння став Денис Почапський.

Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Дениса Почапського.

Наразі Денису 18 років. До переходу в стан "чорно-білих" грав на позиції нападника в юнацькому складі Шахтаря. Останнім клубом була команда третьої ліги чемпіонату Польщі – Віслока.

Раніше повідомлялось, що Матвій Пономаренко повернувся до розташування Зорі. До речі, Зоря дерусифікувала свою емблему. Тепер на логотипі замість Заря пишеться українською Зоря. Відповідно Луганск змінився на Луганськ.