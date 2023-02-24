Англія

Нова угода з 29-річним парагвайцем розрахована на 3,5 роки.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Мігелем Альміроном.

Нова угода з 29-річним парагвайцем розрахована на 3,5 роки.

"З самого початку я відчував себе в Ньюкаслі як вдома. Мене дуже добре прийняли, і я відчуваю себе частиною сім'ї, тому я дуже радий залишитися тут, і збираюся продовжувати віддавати все на поле, щоб подякувати фанатам Ньюкасла.

Правда в тому, що я дуже старанно працював з тих пір, як приїхав до Ньюкаслу, щоб покращити свій рівень і бути там, де я перебуваю в даний момент, і я також дякую персоналу і моїм партнерам по команді, які дуже допомогли мені за ці чотири роки. Я думаю, що це нагорода за тяжку роботу, і я дуже щасливий.

У неділю у нас дуже важливий матч, і хоча новий контракт мене дуже тішить, найголовніше, щоб ми відзначили його перемогою", — сказав Альмірон в інтерв'ю клубній прес-службі.

Альмірон виступає за "сорок" із 2019 року. На його рахунку 152 матчі, в яких він забив 24 голи та віддав вісім гольових передач.

Цього сезону Альмірон провів 29 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.