Англія

Мерсисайдці готують топтрансфер.

Вже зараз можна з впевненість сказати, що Ліверпуль провалив сезон. Мерсисайдці знаходяться у скрутному становищі в АПЛ, маючи примарні шанси на потрапляння в зону ЛЧ, а також в кроці від вильоту з поточної Ліги чемпіонів. Крім того, "червоні" вже вилетіли зі всіх внутрішніх турнірів.

Криза Ліверпуля пов'язана з кадровими проблемами, тому влітку мерсисайдців очікує глобальне оновлення складу. За інформацією CalcioMercatoWeb, "червоні" хочуть підписати лідера Мілана Рафаела Леау.

За інформацією джерела, Ліверпуль планує знизити вартість 23-річного гравця за рахунок Луїса Діаса, який буде включений до угоди. Відомо, що Мілан хоче за португальця щонайменше 150 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Леау досі не погодився на остаточну пропозицію Мілана про новий контракт, вартість якого перевищує 6 мільйонів євро чистими за сезон і триватиме до червня 2027 року. Мілан почав вивчати можливі альтернативи, розуміючи, що, можливо, найкраще заробити на португальській зірці влітку.