Іспанія

Каталонці мають намір підсилитись бельгійцем.

Барселона цікавиться підписанням вінгера Атлетіко Янніка Феррейра-Карраско, повідомляє El Nacional.

Карраско вже повідомив Атлетіко, що хоче піти до каталонської команди, проте клуб не хоче його втрачати. Проте Барселона докладе зусиль, щоб підписати бельгійця цього літа. Тим паче, що каталонці мають намір продати Ансу Фаті та Феррана Торреса.

Раніше в пресі з'явилась інформація, що Барселона хоче орендувати Карраско з правом викупу.

У цьому сезоні Карраско взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах, забив 4 голи і зробив 2 асисти.