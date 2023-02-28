Досвідчений бразилець отримав пошкодження у матчі проти Тоттенгема.
Тіаго Сілва, Getty Images
28 лютого 2023, 13:50
Захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва пропустить кілька найближчих матчів через травму. Про це повідомляє Sky Sports.
38-річний бразилець отримав пошкодження у минулому матчі англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема (0:2).
За інформацією джерела, бразилець відновлюватиметься приблизно 3-6 тижнів.
Таким чином, Сілва зможе повернутися на поле у квітні після міжнародної паузи на матчі збірних.
У поточній кампанії Сілва провів 27 матчів, у яких віддав дві результативні передачі.