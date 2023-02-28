Англія

Представник гравця прокоментував майбутнє одного з лідерів клубу у Мерсисайді.

Агент Мохамеда Салаха прокоментував майбутнє єгипетського форварда у Ліверпулі в разі його некваліфікації до Ліги чемпіонів.

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"Це нісенітниця. Про це ніколи не говорили і не думали.

Нам навіть не спадало на думку щось подібне. Я говорю про відсутність кваліфікації до Ліги чемпіонів".

Цього сезону на рахунку зіркового футболіста понад 15 голів в усіх можливих турнірах.