Англія

Коментар іспанця щодо завоювання МЮ Кубка англійської ліги.

Наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу Манчестер Юнайтед в фіналі Кубка англійської ліги.

"Рано чи пізно це повинно було статися, чи не так? Якщо вони витрачають трохи більше грошей, то так. Це нормально, вони знаходяться в тому становищі, в якому вони зазвичай повинні бути. Реальність така, що дві команди — Ліверпуль і ми — провели неймовірну роботу у цифрах", — цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, у фіналі "червоні дияволи" здолали Ньюкасл — 2:0.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед обійшов Ліверпуль і став лідером за кількістю перемог в англійських Кубках.