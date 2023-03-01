Італія

Нарешті француз одужав і вийшов на поле.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба знову зіграв у футболці "бьянконері". Француз вийшов на заміну в матчі проти Торіно (4:2). На 68-ій хвилині Поль змінив Енцо Барренчеа.

Нагадаємо, Погба повернувся до Ювентуса минулого літа, після чого продовжував відновлення. Однак потім він отримав ще одну травму і пропустив ЧС-2022 у Катарі, але й після цього у нього виникли проблеми, через що він знову опинився у лазареті.

У наступному турі Ювентус зіграє в гостях проти Роми.

Ювентус — Торіно 4:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A