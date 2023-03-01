Англія

Віцекапітан мерсисайдців висловив довіру німецькому фахівцю.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився щодо нинішнього наставника "червоних" Юргена Клоппа, якого, за чутками, можуть звільнити після провального сезону.

"Юрген Клопп – наш бос і залишиться ним. Я дуже задоволений тим, що він є у нас. І він щасливий у Ліверпулі.

Сподіваюся, найкращі часи повернуться. Для цього ми працюємо", – сказав ван Дейк.

До речі, Клопп вірить, що Ліверпуль може потрапити до топ-4 АПЛ.