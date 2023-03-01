Віцекапітан мерсисайдців висловив довіру німецькому фахівцю.
Вірджил ван Дейк та Юрген Клопп, GETTY IMAGES
01 березня 2023, 15:21
Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився щодо нинішнього наставника "червоних" Юргена Клоппа, якого, за чутками, можуть звільнити після провального сезону.
"Юрген Клопп – наш бос і залишиться ним. Я дуже задоволений тим, що він є у нас. І він щасливий у Ліверпулі.
Сподіваюся, найкращі часи повернуться. Для цього ми працюємо", – сказав ван Дейк.
До речі, Клопп вірить, що Ліверпуль може потрапити до топ-4 АПЛ.