Італія

Коментар португальця після гри з аутсайдером ліги.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Кремонезе (1:2)

"Останнє, що я сказав гравцям перед грою – уявити, що це остання гра сезону: якщо ми програємо або зіграємо внічию, то потрапимо до Ліги Європи, а якщо ми виграємо, то потрапимо до Ліги чемпіонів. Ми не виграли.

Я продумуватиму гру за грою. Я не можу думати про Лігу чемпіонів. Я навіть не можу думати про гру з Ювентусом у неділю. Це розчарування, яке змусить нас проаналізувати цю гру", – сказав Моурінью.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кремонезе — Рома.