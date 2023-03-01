УАФ оновила список арен, які можуть брати матчі під час війни росії проти України.
НСК Олімпійський, wikipedia.org
01 березня 2023, 14:35
Виконавчий комітет УАФ оновив список стадіонів, які наразі можуть приймати матчі української Прем'єр-ліги.
До оновленого списку потрапили 18 стадіонів, серед яких відсутній Авангард у Луцьку та Черкаси-Арена. Також немає стадіонів клубів УПЛ – Дніпро-Арена, ОСК Металіст, Славутич-Арена.
Проте порівняно з попереднім списком додано ще сім стадіонів.
Список стадіонів для УПЛ на сезон-2022/23:
- НСК Олімпійський, м. Київ;
– Арена Львів, м. Львів;
– Ворскла ім. О. Бутовського, м. Полтава;
– Чорноморець, м. Одеса;
- Авангард, м. Ужгород;
– Динамо ім. В.Лобановського, м. Київ;
– Колос, с. Ковалівка Київської обл.;
- КСК Ніка, м. Олександрія Кіровоградської обл.;
- НТК ім. В.Баннікова, м. Київ;
– Оболонь-Арена, м. Київ;
– Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича, м. Тернопіль;
– Україна, м. Львів;
– Гірник, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
– Інгулець, смт. Петрове Кіровоградської обл.;
- Минай-Арена, с. Минай Закарпатської обл.;
– Скіф, м. Львів;
- Авангард, м. Рівне;
– Зірка ім. С. Березкіна, м. Кропивницький (за умови надання необхідних документів).
Раніше повідомлялося, що УАФ веде переговори щодо присутності вболівальників на стадіонах у ході другої половини сезону УПЛ.