Україна

УАФ оновила список арен, які можуть брати матчі під час війни росії проти України.

Виконавчий комітет УАФ оновив список стадіонів, які наразі можуть приймати матчі української Прем'єр-ліги.

До оновленого списку потрапили 18 стадіонів, серед яких відсутній Авангард у Луцьку та Черкаси-Арена. Також немає стадіонів клубів УПЛ – Дніпро-Арена, ОСК Металіст, Славутич-Арена.

Проте порівняно з попереднім списком додано ще сім стадіонів.

Список стадіонів для УПЛ на сезон-2022/23:

- НСК Олімпійський, м. Київ;

– Арена Львів, м. Львів;

– Ворскла ім. О. Бутовського, м. Полтава;

– Чорноморець, м. Одеса;

- Авангард, м. Ужгород;

– Динамо ім. В.Лобановського, м. Київ;

– Колос, с. Ковалівка Київської обл.;

- КСК Ніка, м. Олександрія Кіровоградської обл.;

- НТК ім. В.Баннікова, м. Київ;

– Оболонь-Арена, м. Київ;

– Тернопільський міський стадіон ім. Р. Шухевича, м. Тернопіль;

– Україна, м. Львів;

– Гірник, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;

– Інгулець, смт. Петрове Кіровоградської обл.;

- Минай-Арена, с. Минай Закарпатської обл.;

– Скіф, м. Львів;

- Авангард, м. Рівне;

– Зірка ім. С. Березкіна, м. Кропивницький (за умови надання необхідних документів).

Раніше повідомлялося, що УАФ веде переговори щодо присутності вболівальників на стадіонах у ході другої половини сезону УПЛ.