Україна

Виконком УАФ затвердив порядок розподілу коштів на розвиток дитячо-юнацького футболу.

За підсумками євросезону-2021/22 українські клуби отримають від УЄФА платежі солідарності, спрямовані на розвиток дитячо-юнацького футболу, на суму понад 5 млн євро. Клуби УПЛ одержать 90% відсотків цих грошей, ще 10% будуть передані клубам ПФЛ. Таке рішення затвердив Виконком УАФ.

Сума, яка призначається клубам Української Прем’єр-ліги, буде поділена у рівних частинах між усіма чинними клубами УПЛ, що не брали участі у групових етапах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій в сезоні-2021/22.

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