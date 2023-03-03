Футзал

Олександр Косенко розповів про підготовку команди до товариського матчу з Польщею.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував підготовку національної команди до спарингу проти Польщі, а також матчу відбору ЧС-2024 проти Нідерландів.

"Сьогодні так само проведемо тренування, завтра очікуємо на контрольну зустріч зі збірною Польщі. Потім ще два дні присвятимо тренуванням. На 6 березня в нас запланований виліт до Нідерландів, де наступного дня проведемо передігрове тренування, а 8 березня відіграємо заключний матч основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2024. Звичайно, упродовж збору також матимемо теоретичні заняття.

Передусім нам був потрібен якісний спаринг із сильною збірною. Польща є досить міцною командою. Вона пропагує силовий футзал, нав’язуючи багато боротьби. Із переваг також відзначу роботу на стандартах, вихід у контратаки та підключення воротаря. Дійсно, можна відзначити низку моментів, які можуть поставити суперника в досить незручне становище. Збірна Нідерландів трохи відрізняється за своїм стилем. Однак силова манера властива обом командам. Напевно, нідерландці є трохи більш технічними, але певна схожість у грі присутня. У товариському матчі збірні України та Польщі переслідуватимуть однакові завдання. Поляки також готуються до надважливої зустрічі з Азербайджаном за перемогу у групі. Тож очікуємо на цікаве протистояння.

Відсутність Кирило Ципуна? Кирило зламав кисть. Звичайно, йому необхідне відновлення. Тож, на жаль, він нам не допоможе. Кирило є одним із ключових гравців команди як на майданчику, так і поза ним. На мій погляд, українська воротарська школа є однією з найсильніших. Переконаний, що кожен із голкіперів, які викликані зараз до збірної, заслуговує на своє місце. Будемо дивитися за тренувальним процесом і прийматимемо рішення щодо ігрового часу. Як Сашко Сухов, так і Юра Савенко зараз перебувають у дуже непоганій формі. Однак краще, щоб усі воротарі були здоровими, і можливість вибору розширювалася.

Робота головним тренером збірної та польської Легії? Коли домовлявся про співпрацю з Легією — одразу зазначив, що для мене основною є робота у збірній України. Відповідно, клубна робота відбувається тоді, коли я не задіяний у справах національної команди.

Намагатимуся бути корисним та плідно працювати як із Легією, так і зі збірною України. Для мене це можливість постійно бути у тренерському тонусі. Звичайно, коли ти працюєш у збірній, то це не лише час, приділений навчально-тренувальним зборам і матчам. Однак, як усі розуміють, є і вільний час, який можна заповнити роботою у клубному футзалі. Тож будемо працювати!", - наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, спаринг проти Польщі відбудеться сьогодні, 3 березня, о 20:00 за київським часом. Матч проти Нідерландів пройде 8 березня о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Косенко визначив склад збірної України на матчі з Польщею та Нідерландами.