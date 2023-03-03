Англія

Лондонці хочуть посилити склад.

Вест Гем вже розглядає можливість посилення складу в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Football Insider, "молотобійці" слідкують за ситуацією навколо трьох футболістів Манчестер Юнайтед.

Стверджується, що мова йде про Гаррі Магвайра, Антоні Марсьяля та Скотта Мактомінея. Вест Гем вірить, що зможе підписати принаймні одного з них.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стало відомо, за скільки Вест Гем може відпустити Райса наступного літа.