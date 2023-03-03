Футболіст вирішив, що його майбутнє у Брайтоні.
Мойзес Кайседо, Getty Images
03 березня 2023, 22:15
Англійський Брайтон офіційно оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Мойзесом Кайседо.
Нова угода з 21-річним гравцем збірної Еквадору розрахована до літа 2027 року із можливістю продовження на один рік.
"Це фантастична новина для клубу, наших уболівальників, для мене і, що найважливіше, для Мойзеса. Це зробить нас сильнішими, коли ми будемо рухатися вперед до наших цілей на полі", — сказав головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.
Гравець перейшов до "чайок" у лютому 2021 року з Індепендьєнте дель Вальє. Першу половину наступного сезону він провів в оренді у бельгійському Беершоті.
Нагадаємо, що взимку 2023 року Кайседо був дуже близьким до того, аби приєднатись до Арсеналу, але Брайтон відмовився відпускати його.