Англія

Футболіст вирішив, що його майбутнє у Брайтоні.

Англійський Брайтон офіційно оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Мойзесом Кайседо.

Нова угода з 21-річним гравцем збірної Еквадору розрахована до літа 2027 року із можливістю продовження на один рік.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 3, 2023

"Це фантастична новина для клубу, наших уболівальників, для мене і, що найважливіше, для Мойзеса. Це зробить нас сильнішими, коли ми будемо рухатися вперед до наших цілей на полі", — сказав головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Гравець перейшов до "чайок" у лютому 2021 року з Індепендьєнте дель Вальє. Першу половину наступного сезону він провів в оренді у бельгійському Беершоті.

Нагадаємо, що взимку 2023 року Кайседо був дуже близьким до того, аби приєднатись до Арсеналу, але Брайтон відмовився відпускати його.