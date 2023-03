Англійський Брайтон офіційно оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Мойзесом Кайседо.

Нова угода з 21-річним гравцем збірної Еквадору розрахована до літа 2027 року із можливістю продовження на один рік.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ✍️



