Клубна пресслужба Арсеналу традиційно підбила підсумки минулого місяця та оголосила претендентів на нагороду гравця місяці.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, за нагороду поборються Олександр Зінченко, Жоржіньо, Букайо Сака та Габріель Магальяйнс.

Зазначимо, що в цьому сезоні Олександр Зінченко відіграв 22 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Four Player of the Month nominees...



🇧🇷 @biel_m04

🇮🇹 Jorginho

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BukayoSaka87

🇺🇦 Zinchenko



