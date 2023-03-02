Клуб високо оцінив виступи українського гравця.
Олександр Зінченко, getty images
02 березня 2023, 17:59
Клубна пресслужба Арсеналу традиційно підбила підсумки минулого місяця та оголосила претендентів на нагороду гравця місяці.
Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, за нагороду поборються Олександр Зінченко, Жоржіньо, Букайо Сака та Габріель Магальяйнс.
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Зазначимо, що в цьому сезоні Олександр Зінченко відіграв 22 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко став одним із найкращих гравців матчу Арсенал — Евертон.