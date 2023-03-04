Іспанія

Український вінгер відзначився результативною передачею.

Жирона у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги в гостях поступилася Хетафе з рахунком 2:3.

У цьому матчі у стартовому складі гостей вийшов український вінгер Віктор Циганков, який провів весь поєдинок на полі та відзначився результативною передачею.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 7 балів, що є третьою найкращою оцінкою у складі Жирони після Валентіна Кастельяноса (7,2) та Давіда Лопеса (7,1).

Портал SofaScore поставив українцеві 6,7 балів, що є четвертою оцінкою після Кастельяноса (7,4), Мігеля Гутьєрреса (7,3) та Лопеса (7,1).

Цього сезону Циганков провів чотири матчі, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе — Жирона.