У досить насиченому поєдинку вболівальники побачили все — від голів та пенальті до видалення та фінальної драми.
Ворскла - Зоря, ФК Ворскла
05 березня 2023, 15:03
Полтавська Ворскла у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги не втримала перемогу над луганською Зорею і зрештою поступилася з рахунком 2:3.
Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли у складі господарів результативним ударом відзначився Таулян Сефері. За десять хвилин Сефері оформив дубль, реалізувавши пенальті.
У середині другого тайму команда Патріка ван Леувена відіграла один м'яч зусиллями Володимира Бражка.
Потім на 72 хвилині полтавці залишилися у меншості після видалення Лукаса Раміреса, який отримав дві жовті картки за вісім хвилин.
На першій компенсованій хвилині Русин із рикошетом зрівняв цифри на табло, а через дві хвилини Бражко реалізував пенальті та оформив дубль, принісши перемогу луганчанам.
Після 16 ігор Зоря набрала 31 очко та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Ворскли — 18 балів та дев'ятий рядок.
Ворскла — Зоря 2:3
Голи: Сефері, 5, 16 (з пенальті) — Бражко, 57, 90+3 (з пенальті), Русин, 90+1.
Ворскла: Ісенко — Чеснаков, Рамірес, Павлюк — Перейра (Хрипчук, 63), Юрченко (Яворський, 74), Скляр, Пердута — Сефері, Родрігес, Степанюк.
Зоря: Сапутін — Вантух, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко — Антюх (Хлань, 63), Булеца, Мишньов (Погорілий, 78), Русин — Нагнойний (Герреро, 46).
Попередження: Скляр, Рамірес — Вантух, Булеца.
Вилучення: Рамірес, 72 (друга жовта).