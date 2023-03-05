Україна

У досить насиченому поєдинку вболівальники побачили все — від голів та пенальті до видалення та фінальної драми.

Полтавська Ворскла у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги не втримала перемогу над луганською Зорею і зрештою поступилася з рахунком 2:3.

Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли у складі господарів результативним ударом відзначився Таулян Сефері. За десять хвилин Сефері оформив дубль, реалізувавши пенальті.

У середині другого тайму команда Патріка ван Леувена відіграла один м'яч зусиллями Володимира Бражка.

Потім на 72 хвилині полтавці залишилися у меншості після видалення Лукаса Раміреса, який отримав дві жовті картки за вісім хвилин.

На першій компенсованій хвилині Русин із рикошетом зрівняв цифри на табло, а через дві хвилини Бражко реалізував пенальті та оформив дубль, принісши перемогу луганчанам.

Після 16 ігор Зоря набрала 31 очко та посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Ворскли — 18 балів та дев'ятий рядок.

Ворскла — Зоря 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 (з пенальті) — Бражко, 57, 90+3 (з пенальті), Русин, 90+1.

Ворскла: Ісенко — Чеснаков, Рамірес, Павлюк — Перейра (Хрипчук, 63), Юрченко (Яворський, 74), Скляр, Пердута — Сефері, Родрігес, Степанюк.

Зоря: Сапутін — Вантух, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко — Антюх (Хлань, 63), Булеца, Мишньов (Погорілий, 78), Русин — Нагнойний (Герреро, 46).

Попередження: Скляр, Рамірес — Вантух, Булеца.

Вилучення: Рамірес, 72 (друга жовта).