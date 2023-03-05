Іспанія

Гол француза у ворота Севільї став 150 у складі "матрацників".

Мадридський Атлетіко у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги впевнено обіграла Севілью (6:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "матрацників" Антуан Грізманн. Для 31-річного француза цей гол став 150 у всіх турнірах у складі мадридського клубу.

За цим показником Антуан посідає друге місце, поступаючись лише Луїсу Арагонесу, на рахунку якого 154 голи за Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що Сімеоне вийшов на перше місце за кількістю матчів на посаді головного тренера Атлетіко.