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Коментар фахівця після важливої перемоги.

Помічник головного тренера Руху Віталій Пономарьов проаналізував виїзну перемогу над харківським Металістом (2:1).

"Складний матч вийшов. Перші ігри після тривалої паузи в чемпіонаті завжди складні. Але дякуємо хлопцям – насамперед за самовіддачу, за те, що вони змогли переламати хід гри та перемогти в цьому матчі.

Ми дуже добре розбирали Металіст, готувалися до різних варіантів ведення гри. Тому приблизно визначили, хто гратиме у складі наших суперників.

У першому таймі ми могли забивати ще два-три м’ячі. Таким чином мали можливість вирішити долю матчу ще до перерви, але не вдалося цього зробити. А загалом, головним чинником, який сьогодні допоміг виграти, став характер наших футболістів.

Не можу назвати нашу гру в першому таймі зразковою, але ми насправді створили багато моментів, щоправда, підвела реалізація, індивідуальна майстерність.

Із замінами вгадали, оскільки Ярослав Карабін вийшов і забив вирішальний гол. Ми дали відпочити молодим хлопцям з команди U-19, бо вони зіграли складний матч у вівторок у Мілані, плюс дорога, тому наші молоді футболісти були втомленими та психологічно виснаженими. Дали можливість із перших хвилин зіграти досвідченішим виконавцям", — цитує фахівця офіційний сайт Руху.

Відео голів та огляд матчу Металіст — Рух дивіться за посиланням.