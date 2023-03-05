Іспанія

Перша перемога Вальядоліда після низки невдалих результатів.

У 24-му турі Ла Ліги Вальядолід здобув важливу перемогу над Еспаньйолом. Переможний рахунок забезпечили влучні удали Санчеса та Агуадо. За гостей забив ексгравець Барселони Брейтвейт.

Таким чином, Вальядолід відірвався від зони вильоту та зрівнявся за очками з Еспаньйолом — тепер у команд по 27 пунктів та 12 і 14 місце відповідно.

Вальядолід – Еспаньйол 2:1

Голи: Санчес, 25, Агуадо, 62 — Брейтвейт, 87.

Вальядолід: Асенхо — Фреснеда, Хоакін Фернандес, Ель-Ямік, Ескудеро (Оласа, 76), Санчес (Мачіс, 65), Меса (Агуадо, 60), Онгла, Плата, Плано (Леон, 76), Ларін (Мончу, 76).

Еспаньйол: Пачеко — Хіль (Санчес, 46), Серджі Гомес, Монтес, Оліван (П'єр-Габріель, 9; Експосіто, 81), Денис Суарес (Меламед, 71), Дардер, Вінісіус Коста, Хоселу, Брейтуейт, (Пуадо 81).

Попередження: Хіль, 24, Меса, 29, Ескудеро, 44, Онгла, 45, Хоселу, 75.