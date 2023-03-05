Україна

Дніпряни акцентували на епізоді, який мусив закінчитись пенальті та червоною карткою суперника.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті опублікував матеріал під назвою "Фотофакт. Сейв, який залишився непоміченим", в якому йдеться про епізод в матчі з Олександрією (2:2).

Епізод стався на 55-й секунді зустрічі, коли гості апелювали до головного арбітра Максима Козиряцького щодо гри рукою захисника суперника у штрафному майданчику.

"Один з найгостріших епізодів матчу Олександрія – Дніпро-1 має всі шанси отримати славу і найбільш скандального. На 55-й секунді Едуард Сарапій завдав потужного удару з близької відстані, але влучив у захисника. Як можемо побачити, гравець Олександрії під №30 здійснив сейв, якому позаздрять багато воротарів – у карколомному стрибку він відбив м’яч рукою!

Напевно, бригада арбітрів настільки була вражена голкіперськими вміннями польового гравця, що забула: у футболі руками дозволено грати лише воротарям. А ціною такого порушення правил мали б бути пенальті та червона картка вже на 1-й хвилині гри", — йдеться у матеріалі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Дніпро-1.