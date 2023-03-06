Англія

Коментар тренера Ліверпуля після розгрому МЮ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував звитягу своєї команди над МЮ в матчі АПЛ (7:0).

"Незвичайний рахунок, топ гра. З самого старту матчу ми діяли на високому рівні. Думаю, це найкращий наш початок матчу за дуже довгий час. Ми були агресивні, але водночас грали у свій футбол, зберігали спокій у потрібні моменти".

Після 25 хвилин гра ще більше розкрилася, Юнайтед теж мав непогані шанси. Незадовго до перерви ми забили блискучий гол. Робертсон в тому моменті зробив те, що ми хочемо бачити, — залишив час для Коді, щоб опинитися в потрібному місці. Коді ідеально вирішив цей момент. Другий тайм не міг розпочатися краще, ніж два голи, які народилися з нашого тиску. Після цього хлопці вже літали полем. Проти нас було важко грати. Як я вже сказав, гра важлива, три очки ще важливіші, а рахунок — це просто рахунок.

Три очки ми беремо із собою, а рахунок залишається рахунком. Через п'ять днів нам грати з Борнмутом, їм трошки не вистачило, щоб взяти нічию проти Арсеналу у цьому турі, тож ми маємо бути готові до боротьби", — підсумував німецький тренер.

Відео голів та огляд матчу доступний за посиланням.