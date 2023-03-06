Англія

Слова капітана МЮ після поразки на Енфінді.

Півзахисник МЮ Бруну Фернандеш прокоментував ганебну поразку від Ліверпуля у рамках АПЛ (0:7).

"Ми знаємо, наскільки ми добрі, і ми знаємо, що проти Ліверпуля не показали свій рівень. Ми знаємо, що ця команда справді хороша. Цього разу було не так, але я майже впевнений, що ця команда здатна робити великі справи.

Я маю подякувати вболівальникам за підтримку та за всю їхню вдячність після матчів – навіть таких, як цей, коли ми програємо своєму головному супернику.

Ми все ще в Лізі Європи, у Кубку Англії, ми виграли Кубок ліги, і нам потрібно повернутися до колишнього річища", – сказав півзахисник Манчестер Юнайтед.

Відео голів та огляд матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.