Досвідчений вінгер має майбутнє в збірній.
Руслан Ротань, фото УАФ
06 березня 2023, 19:24
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які будуть викликані на березневий збір для підготовки до першого матчу відбору Євро-2024 проти Англії. Серед них опинився Євген Коноплянка.
"Можу сказати, що я, як тренер, вірю в Євгена. Вірю, що він ще не раз принесе користь національній збірні. У нього є майстерність.
На ряду з Андрієм Ярмоленком це ті гравці, з якими потрібно добиватися результату. Їхня майстерність не підлягає сумнівам. Вони можуть і словом допомогти в роздягальні цій збірній", — сказав Ротань в коментарі ТаТоТаке.
Нагадаємо, раніше вінгер польської Краковії Євген Коноплянка розповів про невдалий період у донецькому Шахтарі.