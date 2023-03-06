Україна

Досвідчений вінгер має майбутнє в збірній.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які будуть викликані на березневий збір для підготовки до першого матчу відбору Євро-2024 проти Англії. Серед них опинився Євген Коноплянка.

"Можу сказати, що я, як тренер, вірю в Євгена. Вірю, що він ще не раз принесе користь національній збірні. У нього є майстерність.

На ряду з Андрієм Ярмоленком це ті гравці, з якими потрібно добиватися результату. Їхня майстерність не підлягає сумнівам. Вони можуть і словом допомогти в роздягальні цій збірній", — сказав Ротань в коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, раніше вінгер польської Краковії Євген Коноплянка розповів про невдалий період у донецькому Шахтарі.