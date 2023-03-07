Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Двадцять шостий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

Впевнена перемога Манчестер Сіті над Ньюкаслом

Що ж, спад у результатах Ньюкасла триває... І це не тільки тому, що в минулому турі "сорокам" протистояв діючий чемпіон Англії який загалом здобув більш ніж впевнену перемогу з рахунком 2:0. Регрес підопічних Едді Гау закономірний, оскільки досить важко бути незручним суперником для всіх на довгій дистанції, роблячи переважно ставку на лінію оборони і проводячи прагматичний підхід до гри.

Ньюкасл — це фізично сильна команда, але цього недостатньо для того, щоб досягати успіхів на тривалій дистанції. До того ж, "сороки" мають величезні проблеми зі створенням і реалізацією небезпечних моментів, через що цього року ми спостерігали регулярні нічийні результати навіть з тими команди, проти яких, здавалося б, колектив Гау повинен був набирати очки. Коли календар став ще складнішим, навіть надійна оборона Ньюкасла стала схожа на прохідний двір, що ми наочно побачили в моменті з голом Фодена. Бачачи, що минулий прагматичний підхід до матчів вже не приносить тих результатів, що раніше, Ньюкасл почав робити більший акцент на атаку. Чим це загрожує? Більш регулярною появою вільних зон.

Зверніть увагу, наскільки високо не боявся підніматися той же Аке, відбір якого на чужій половині поля привів до вирішального голу Бернарду Сілви. Загалом, перемога Манчестер Сіті була типічною для команди та в досить економному стилі з фізичного погляду. Наприкінці матчу Гріліш та Голанд просто розважалися, коли "пробивали" тотал по кутових ударах за рахунок затримки часу. Це виглядало як знущання над Ньюкаслом, який, можливо, став кращим у атакуючій фазі, але втратив у своїй головній силі – щільній та надійній обороні, при цьому ніяк не додавши у реалізації моментів та їх створенні.

Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:0

Голи: Фоден, 15, Сілва, 67.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Вокер — Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Сілва, 65), Фоден — Голанд.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 86) — Лонгстафф (Віллок, 63), Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 77), Гордон (Сен-Максімен, 65), Вілсон (Ісак, 65).

Попередження: Аке, Голанд — Берн, Гімараеш, Ласселс.

Чемпіонський камбек від Арсеналу

Не просто так матчі Арсеналу цього сезону навіть проти самих очевидних аутсайдерів викликають великий ажіотаж та інтерес навіть з боку рядових любителів футболу. Команда Мікеля Артети дарує всім найголовніший фанатський атрибут – це емоції, а без емоції наш улюблений вид спорту не був цікавий абсолютно нікому.

Матч розпочався з миттєвого гола Філіпа Біллінга у ворота лідера турнірної таблиці на 9,11 секунді, який став другим найшвидшим забитим м'ячем в історії Прем'єр-ліги після голу Шейна Лонга на 7,69 секунді. Як мінімум, вже це робило цю зустріч історичною, але ще більш історичною її зробив неймовірний камбек у другому таймі з боку "канонірів", які в один момент поступалися на своєму полі аутсайдерові у два м'ячі, але у підсумку зуміли забити три, причому переможний гол прийшовся буквально на останні секунди зустрічі.

Враховуючи тотальне домінування Арсеналу за грою, справді було відчуття, що лондонський колектив здатний відігратися і вирвати перемогу, але час поступово спливав, а нічия була дедалі ближче, яка могла дозволити Манчестер Сіті скоротити своє відставання у чемпіонських перегонах до трьох очок. Благо у "канонірів" є свій власний джокер та вихованець Ріс Нельсон, який проводив лише свій третій матч цього сезону АПЛ через травму (усі — з заміни), віддав свій другий асист і забив свій третій гол! Та ще й який гол! Тут варто зазначити, що у матчі з Борнмутом зіграли абсолютно всі заміни Мікеля Артети, який ідеально відреагував на ранню травму Леандро Троссара у першому таймі: Бен Вайт замінив непереконливого Томіясу та забив свій дебютний гол за "канонірів", Сміт-Роу вийшов замість Троссара та віддав асист, а зворотна заміна Сміта-Роу на Нельсона принесла головні дивіденди Арсеналу.

Хтось скаже, що це просто перемога лідера над командою, яка в результаті опустилася на останнє місце. Але саме такі перемоги характерні чемпіонським командам, командам із чемпіонським характером. На тлі всього того, що сталося, навіть спірне для багатьох суддівство відійшло на другий план.

Арсенал — Борнмут 3:2

Голи: Парті, 62, Вайт, 70, Нельсон, 90+8 — Біллінг, 1, Сенесі, 57



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Вайт, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра (Джака, 84) — Сака, Троссар (Сміт-Роу, 22, Нельсон, 68), Мартінеллі.



Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура (Фредерікс, 64) — Уаттара (Крісті, 82), Ротвелл (Кук, 71), Біллінг, Семеньйо (Ентоні, 63) — Соланке.



Попередження: Нето, Мефам

7:0

У 26-му турі АПЛ перебити камбек Арсеналу в емоційній складовій змогла лише перемога Ліверпуля у принциповому матчі з Манчестер Юнайтед. Не просто перемога, а тотальний розгром, який вилився у підсумковий рахунок 7:0 на користь підопічних Юргена Клоппа. Іронічно, що цього ж дня свій 30-й день народження святкував легітимний капітан і центральний захисник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр. Англієць у цьому матчі не грав, що стало справжнім подарунком для нього від тренерського штабу Еріка тен Гага, спираючись на підсумковий результат. Адже правда, просто уявіть, скільки б у мережі було б мемів, якби Магвайр таки з'явився на полі.

У чому ж причина такого тотального провалу МЮ, який став для команди рекордною найрозгромнішою поразкою в епоху Прем'єр-ліги та повторення рекорду (чи антирекорду?) в англійській першості в цілому? Тут доведеться мимоволі повернутися до першого кола цього сезону АПЛ і згадати менш нищівну поразку Юнайтед у дербі з Манчестер Сіті. Справа в тому, що Ерік тен Гаг на тлі останніх успіхів своєї команди на всіх фронтах знову надто сильно повірив у силу своїх підопічних. Оманкою для нідерландського фахівця став перший тайм, за підсумками якого його команда хоч і програвала в один м'яч, але виглядала цілком живо й перспективно. Тому жодних змін з боку тренерського штабу МЮ після перерви закономірно ми й не побачили, хоч провали на обох флангах оборони були видні вже перед перервой, хоча не так і очевидно.

У другому таймі ці позиційні провали з боку Люка Шоу та Діогу Далота дали про себе знати з новою, більш руйнівною силою. Оборона Манчестер Юнайтед повністю посипалася, оскільки навіть центральні захисники манкуніанців не знали що робити: розступатися в різні боки перед Гакпо, щоб перекрити забігаючих вінгерів Ліверпуля, або залишитися на своїх позиціях, але надати можливість для ключового пасу на умовного Салаха — абсолютно безвихідна ситуація. До того Бруну Фернандеш показав себе як жахливий капітан, який швидше мріяв про заміну, ніж намагався якось емоційно підбадьорити свою команду. Ліверпуль справді опустив на землю Манчестер Юнайтед і вкотре показав тен Гагу, що його команда поки що не готова абсолютно кожен матч диктувати свої умови суперникам.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 7:0

Голи: Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 47, 75, Салах, 68, 83, Фірміно, 88



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Байцетич, 78), Фабіньо (Мілнер, 79), Елліотт (Джонс, 85) — Салах, Гакпо (Фірміно, 79), Нуньєс (Жота, 78).



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Мартінес (Маласія, 76), Шоу — Каземіро (Забітцер, 77), Фред (Мактоміней, 59) — Антоні, Фернандеш, Рашфорд (Еланга, 85) — Веггорст (Гарначо, 59).



Попередження: Салах — Антоні, Мартінес, Мактоміней

Мінімальна перемога Астон Вілли над Крістал Пелес. Переможця цього протистояння визначив єдиний автогол Йоахіма Андерсена, який приніс до активу бірмінгемців три очки.

Астон Вілла — Крістал Пелес 1:0

Гол: Андерсен, 27 (АГ).

Вилучення: Дукуре, 62 (Крістал Пелес)

Брайтон розгромив Вест Гем, але Девід Моєс поки що залишається. "Чайки" пройшлися катком по "молотобійцям", забивши в їхні ворота через нерозділені м'ячі. Незважаючи на це, керівництво лондонського клубу не смішить відправляти у залишку свого головного тренера, вірячи, що він здатний уникнути вильоту до Чемпіоншипу. Решта кадрових питань запланована вже на літо, якщо все піде за планом.

Брайтон — Вест Гем 4:0

Голи: Мак Аллістер, 19, Велтман, 52, Мітома, 69, Велбек, 89.

Тоттенгем поступився Вулвергемптону через гол Адами Траоре. Протягом більшої частини протистояння командам не вдавалося реалізувати свої моменти, але на 82-й хвилині господарі поля відкрили рахунок у матчі. Адама Траоре знайшов вільний простір у штрафному майданчику "шпор" та відправив м'яч в сітку, скориставшись рикошетом від поперечини. Цей гол став переможним для Вулвергемптона, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:0. Іронічно, що "шпори" програли саме тоді, коли на тренерський місток повернувся Антоніо Конте після лікарняного.

Вулвергемптон — Тоттенгем 1:0

Гол: Адама Траоре, 82

Друга перемога Челсі у 2023 році за 12 останніх матчів у всіх турнірах. Видно, що на Грема Поттера дійсно тиснула відсутність результатів, тому після голу Веслі Фофана після кутового Челсі більше оборонявся і практично не ризикував, бажаючи зберегти мінімальну перемогу. Завдання було виконано, а Михайло Мудрик на полі так і не з'явився.

Челсі — Лідс 1:0

Гол: В. Фофана, 53

Саутгемптон обіграв Лестер і залишив останнє місце у таблиці АПЛ. Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Алькарас, який реалізував свій момент на 35-й хвилині. Завдяки цій перемозі Саутгемптон вперше за довгий час залишив останній рядок у турнірній таблиці АПЛ, випередивши за додатковими показниками Борнмут, який раніше цього вечора неймовірним чином зазнав поразки від Арсеналу на останніх секундах.

Саутгемптон — Лестер 1:0

Гол: Алькарас 35

На 32-й хвилині Ворд-Праус (Саутгемптон) не реалізував пенальті.

Результативна нічия між Ноттінгемом та Евертоном. Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого так і не змогли. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко пропускав гру через застуду.

Ноттінгем Форест – Евертон 2:2

Голи: Джонсон 19, 77 – Грей 10 (пен.), Дукуре 29

Брентфорд здобув перемогу над Фулгемом у результативному лондонському дербі. Закрив цей тур досить цікавий матч, у якому Айвен Тоуні знову реалізував пенальті (22 із 22), Манор Соломон забив у п'ятому матчі поспіль за "дачників", а перемога дісталася підопічним Томаса Франка з рахунком 3:2.

Брентфорд — Фулгем 3:2

Голи: Піннок, 6, Тоуні, 51 (пен.), Єнсен, 81 — Соломон, 39, Вінісіус, 90+9

Головний тренер: Мікель АРТЕТА (Арсенал)





Мудрик, побачивши майбутні меми про агента 007, вирішив не грати проти Лідса:

Грем Поттер приніс свою спаковану валізу на матч з Лідсом на той випадок, якщо його звільнять:

- Фанати Челсі після перемоги над Лідсом

- Фанати Челсі, зрозумівши, що Поттер залишається

Арбітр на VAR після голу Арсенала у ворота Борнмута на останніх секундах:

VAR referee watching Arsenal score a 97th min winnerpic.twitter.com/Dk9lFzAjD1 — Troll Football (@TrollFootball) March 4, 2023

Мікель Артета щось знав...

Без коментарів:

- Скільки днів в одному тижні?

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Чемпіонські перегони в АПЛ виглядають приблизно так:

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