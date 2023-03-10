Англія

Для 25-річного англійця це друга нагорода поспіль.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд був визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця 25-річний англієць провів чотири матчі у чемпіонаті Англії, в яких забив п'ять голів, відзначаючись у кожному з поєдинків. За цей час МЮ здобув три перемоги та один раз зіграв внічию.

Для Рашфорда ця нагорода стала другою поспіль і третьою цього сезону.

Завдяки цьому Маркус зрівнявся з рекордсменом Мохамедом Салахом із Ліверпуля за кількістю нагород найкращому місяцю за один сезон. Єгиптянин отримував приз тричі у сезоні-2017/18.

У боротьбі за нагороду Рашфорд випередив Келечі Іхеаначо (Лестер), Бернда Лено (Фулгем), Емерсона Рояла (Тоттенгем), Манора Соломона (Фулгем) та Оллі Воткінса (Астон Вілла).

Раніше повідомлялося, що Рашфорд забив 26 голів за сезон — стільки ж в нього з два попередні сумарно.