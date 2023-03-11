Англія

25-річний валлієць може взяти участь у матчі проти Ліверпуля.

Півзахисник Борнмута Девід Брукс потрапив до заявки своєї команди вперше за 525 днів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року у 25-річного валлійця було діагностовано рак – лімфома Ходжкіна.

З того часу футболіст тривалий час лікувався та відновлювався, перш ніж у травні стало відомо, що він вилікувався від раку.

Головний тренер "вишень" Гарі О'Ніл включив Брукса до заявки на найближчий матч АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться сьогодні, о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, до складу Борнмута взимку перебрався українець Ілля Забарний, але поки що він продовжує відновлення після травми, так і не дебютувавши за свою нову команду.