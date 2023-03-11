25-річний валлієць може взяти участь у матчі проти Ліверпуля.
Девід Брукс, Getty Images
11 березня 2023, 14:29
Півзахисник Борнмута Девід Брукс потрапив до заявки своєї команди вперше за 525 днів. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року у 25-річного валлійця було діагностовано рак – лімфома Ходжкіна.
З того часу футболіст тривалий час лікувався та відновлювався, перш ніж у травні стало відомо, що він вилікувався від раку.
Головний тренер "вишень" Гарі О'Ніл включив Брукса до заявки на найближчий матч АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться сьогодні, о 14:30 за київським часом.
Нагадаємо, до складу Борнмута взимку перебрався українець Ілля Забарний, але поки що він продовжує відновлення після травми, так і не дебютувавши за свою нову команду.