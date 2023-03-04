Англія

Українець провів якісний поєдинок у АПЛ.

Арсенал у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги здобув вольову перемогу над Борнмутом (3:2).

У цьому матчі у стартовому складі "канонірів" вийшов українець Олександр Зінченко, котрий відіграв увесь поєдинок.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 26-річного українця у 7,6 балів, що є четвертою найкращою оцінкою у складі Арсеналу.

Кращими за українця були Ріс Нельсон (8,2), Мартін Едегор (7,8) та Томас Парті (7,7).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – Борнмут.