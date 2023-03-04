Українець провів якісний поєдинок у АПЛ.
Олександр Зінченко, Getty Images
04 березня 2023, 20:35
Арсенал у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги здобув вольову перемогу над Борнмутом (3:2).
У цьому матчі у стартовому складі "канонірів" вийшов українець Олександр Зінченко, котрий відіграв увесь поєдинок.
Статистичний портал WhoScored оцінив дії 26-річного українця у 7,6 балів, що є четвертою найкращою оцінкою у складі Арсеналу.
Кращими за українця були Ріс Нельсон (8,2), Мартін Едегор (7,8) та Томас Парті (7,7).
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал – Борнмут.