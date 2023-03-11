Англія

Український вінгер отримає ще один шанс від Грема Поттера.

Сьогодні, 11 березня, відбудеться матч 27 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Челсі в гостях зіграє проти Лестера.

Головний тренер "синіх" Грем Поттер уже визначився зі стартовим складом своєї команди і він довірив місце у старті українському вінгеру Михайлу Мудрику.

До цього 22-річний українець провів шість матчів за Челсі, в яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, матч Лестер — Челсі розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.