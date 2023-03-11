Англія

Ця статистична метрика почала відстежуватися починаючи з сезону-2003/04.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелес завдяки єдиному реалізованому пенальті у виконанні Ерлінга Голанда на 78-й хвилині.

У той же час у команди Патріка Вієйра також було зовсім небагато можливостей для того, щоб забити у цьому матчі. Всього по воротах чинного чемпіона Англії "орли" завдали чотирьох ударів, жоден з яких не потрапив у площину воріт.

Як повідомляє Opta, Крістал Пелес став першою командою в історії Прем'єр-ліги, яка не завдала жодного удару в площину воріт суперника в трьох матчах турніру поспіль (ця статистична метрика почала відстежуватися з сезону-2003/04).

Раніше лондонський клуб зазнав мінімальної поразки від Астон Вілли (0:1) та зіграв у нульову нічию з Ліверпулем (0:0). Свій наступний матч Крістал Пелес проведе 15 березня проти Брайтона, а 19 числа зустрінеться з лондонським Арсеналом.