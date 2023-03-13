Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 12 березня 2023 року, 18:30.

У рамках двадцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл на власному полі приймав Вулвергемптон, маючи за плечима серію з п’яти матчів без перемог.

Але продовжувати зазнавати невдач команда Едді Гау цього разу вже не захотіла. Ньюкасл не мав проблем зі здобуттям переваги над суперниками в першому таймі, посеред якого забив дебютний м’яч у протистоянні.

Подальші події на поле не вказували на можливу появу проблем у "сорок", проте вони примудрились пропустили наприкінці зустрічі, хоча й незадовго після цього знову вийшли вперед за рахунком.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Вулвергемптон в англійській Прем’єр-лізі:

Ньюкасл Юнайтед — Вулвергемптон 2:1

Голи: Ісак, 26, Альмірон, 79 — Хван, 70

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонґстафф, Гімарайнш, Віллок – Мерфі (Рітчі 84), Ісак (Вілсон 68), Сен-Максімен (Альмірон 68).

Вулвергемптон: Са — Хонні (Аїт-Нурі 69), Кілман, Доусон, Семеду — Леміна, Невеш (Нунеш 69) — Поденсе (Хван 70), Моутінью (Коллінз 75), Траоре (Нету 46) — Хіменес.

Попередження: Ісак — Поденсе, Семеду.