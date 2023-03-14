Англія

"Павичі" хочуть підписати новачка.

Лідс Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "павичі" хочуть підписати вінгера Барселони Іліаша Ахомаша.

В цьому сезоні вісімнадцятирічний футболіст не відіграв жодного матчу за дорослу команду "синьо-гранатових".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс Юнайтед зацікавлений в підписанні півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу.