"Павичі" хочуть підписати новачка.
Іліаш Ахомаш, getty images
14 березня 2023, 22:28
Лідс Юнайтед розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "павичі" хочуть підписати вінгера Барселони Іліаша Ахомаша.
В цьому сезоні вісімнадцятирічний футболіст не відіграв жодного матчу за дорослу команду "синьо-гранатових".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс Юнайтед зацікавлений в підписанні півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу.