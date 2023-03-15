Англія

Гра Михайла вразила ще одного колишнього гравці.

Вже пройшов деякий час з того дня, коли легенда Ліверпуля Стівен Джеррард порівняв Михайла Мудрика з Ар'єном Роббеном.

Після цього українського футболіста багато хто критикував. Але минулого тижня він видав непогану гру проти Лестера, відзначився асистом.

Колишній захисник Ліверпуля та збірної Англії Стівен Ворнок залишився задоволений виступом Мудрика, але визнає, що для його адаптації в АПЛ ще потрібен час.

"Я не думаю, що він на тому рівні, якого, як ми знаємо, він потенційно може досягти. У донецькому Шахтарі він провів близько 30 ігор, тому, якщо подумати про це, він ще відносно новачок у грі на вищому рівні.

Коли Грем Поттер перемістив його на позицію центрального нападника, це дозволило Мудрику отримати багато простору. Швидкість Мудрика захоплює дух. Він навіть не виглядає так, ніби віддає усі сили", — сказав Ворнок.

Наступний шанс Мудрик може отримати 18 березня у матчі проти Евертона, який розпочнеться о 19:30 за київським часом.