Англія

Іспанець — про боротьбу за чемпіонство.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів, які шанси у його команди на титул в АПЛ.

"Для нас дуже важливий кожен матч, а відрив настільки малий, що тепер нам доведеться робити щось неймовірне до кінця сезону, щоб заслужити титул. Якщо ми досягнемо цього, це означатиме, що ми зробили щось хороше.

Але я продовжую працювати щодня. Це єдине, що ви можете зробити, якщо ви тренер. Протягом одного дня потрібно ухвалити так багато рішень, відбувається так багато речей, що потрібно зосереджуватись на цьому.

Картина загалом ясна. Я знаю, що хотів би зробити і яким хотів би бачити клуб у найближчі місяці, але ми повинні чинити правильно сьогодні, щоб у майбутньому бути там, де ми хочемо бути", — сказав Артета в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, Артета виграв 100-й матч на чолі Арсеналу.