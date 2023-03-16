Керівництво "орлів" розглядає кандидатури Венсана Компані та Майкла Карріка, що працюють в Чемпіоншипі.
Патрік Вієйра, getty images
16 березня 2023, 20:56
Головний тренер Крістал Пелес Патрік Вієйра найближчим часом може бути звільнений зі своєї посади. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, керівництво "орлів" незадоволене останніми результатами команди — лондонський клуб не знає перемог в останніх 12 матчах поспіль у всіх турнірах (5 нічиїх) і знаходиться всього за три очки від зони вильоту.
Стверджується, що боси Крістал Пелес розглядають кандидатури Венсана Компані з Бернлі та Майкла Карріка з Мідлсбро в якості потенційних змінників для французького фахівця.
Нагадаємо, що Крістал Пелес за підсумками минулого туру проти Манчестер Сіті (0:1) став першою командою в історії АПЛ, яка не завдала жодного удару в площину воріт у трьох матчах поспіль.