Англія

Керівництво "орлів" розглядає кандидатури Венсана Компані та Майкла Карріка, що працюють в Чемпіоншипі.

Головний тренер Крістал Пелес Патрік Вієйра найближчим часом може бути звільнений зі своєї посади. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" незадоволене останніми результатами команди — лондонський клуб не знає перемог в останніх 12 матчах поспіль у всіх турнірах (5 нічиїх) і знаходиться всього за три очки від зони вильоту.

Стверджується, що боси Крістал Пелес розглядають кандидатури Венсана Компані з Бернлі та Майкла Карріка з Мідлсбро в якості потенційних змінників для французького фахівця.

Нагадаємо, що Крістал Пелес за підсумками минулого туру проти Манчестер Сіті (0:1) став першою командою в історії АПЛ, яка не завдала жодного удару в площину воріт у трьох матчах поспіль.