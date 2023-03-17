Англія

Форвард залишиться в стані "шпор".

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн залишиться в клубі на наступний сезон, стверджує The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво клубу не має наміру продавати гравця, натомість босси "шпор" хочуть продовжити контракт з капітаном.

Контракт Кейна з лондонським клубом розрахований до середини 2024 року. Раніше повідомлялось, що футболіст поки не визначився із планами на майбутнє. До речі, серйозний інтерес до Кейна приписували МЮ та Баварії.

У поточному сезоні Кейн провів 27 матчів в АПЛ: на його рахунку 20 голів та 2 асисти.