Україна

Румунський спеціаліст оцінив трансферну кампанію "біло-синіх".

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував трансферну політику "біло-синіх" під час війни в Україні.

"Ми навіть не знаємо, де граємо, матчі проходять без глядачів. 10-11 годин автобусом з одного боку в інший. УПЛ проводиться у чотирьох містах, а Україна величезна. Ми грали з Дніпром-1 в Ужгороді, 800 кілометрів долали потягом 13 годин вночі. Це зовсім непросто.

Легіонери більше не приїжджають, приходять гравці за невеликі гроші, які нижчі за рівнем від тих, які у мене є. За останній рік ми втратили 11 футболістів, але деякі з них дуже добре виступили в Англії, Іспанії, Греції.

Я роблю те, що вмію найкраще — розвинув 7-8 молодих гравців, багато працював з ними. Вони ще не готові грати в основі, але троє вже перебувають у команді. Ми повинні пройти через ці моменти, не втративши іміджу на міжнародному рівні та навіть усередині країни.

Стало складніше, грошей теж не так багато. У Шахтаря ще є фінанси. Вони привозять українських гравців, які грали в Європі, багато з них мають досвід виступів у сильних чемпіонатах", - наводить слова Луческу Sport Total.

Раніше Луческу розповів про своє майбутнє у київському клубі.