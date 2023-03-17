Ліга Європи

Андрес Палоп поділився своїми думками про виступ "гірників".

Колишній воротар Севільї Андрес Палоп прокоментував виступ донецького Шахтаря в єврокубках, який закінчився вчора у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда (1:7).

"Ви герої. Ви тяжко працювали у дуже важких умовах. Цей результат став перепоною на вашому шляху, але ви дуже талановиті гравці. Тепер вам треба думати тільки про одне: працювати і працювати ще більше, щоб досягти ваших командних та індивідуальних цілей. Великі команди видно у важкі моменти. Коли побачимось одного дня, обійму тебе", — написав Палоп у коментарях до посту голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна в Instagram.

У свою чергу українець відповів іспанцеві: "Дуже дякую. Я також буду радий зустрітись".

Зазначимо, що Палоп грав проти Шахтаря і навіть забивав. Це було у пам'ятному матчі Кубка УЄФА у Донецьку у березні 2007 року.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.