Україна

Хорват отримав тренерське посвідчення.

Асистент головного тренера Інгульця Младен Бартулович отримав тренерську ліцензію А-категорії. Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сьогодні Младен Бартулович отримав наступну тренерську ліцензію А-категорії. Щиро вітаємо Младена з успішним проходженням курсів", — йдеться у повідомленні петрівців.

Бартулович грав за Інгулець, Дніпро, Кривбас, київський Арсенал, Карпати, Ворсклу, польський Медзь, хорватський Хайдук та Волинь. Наразі 36-річний хорват входить до тренерського штабу Юрія Ковальця.