Хорват отримав тренерське посвідчення.
МЛАДЕН БАРТУЛОВИЧ, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ДИНАМО
17 березня 2023, 12:42
Асистент головного тренера Інгульця Младен Бартулович отримав тренерську ліцензію А-категорії. Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Сьогодні Младен Бартулович отримав наступну тренерську ліцензію А-категорії. Щиро вітаємо Младена з успішним проходженням курсів", — йдеться у повідомленні петрівців.
Бартулович грав за Інгулець, Дніпро, Кривбас, київський Арсенал, Карпати, Ворсклу, польський Медзь, хорватський Хайдук та Волинь. Наразі 36-річний хорват входить до тренерського штабу Юрія Ковальця.