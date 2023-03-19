Англія

Коментар іспанського тренера після видовищної перемоги.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Крістал Пелес (4:1).

"У нас були бажання та енергія. Це мене вразило. Після Спортинга ми повернулися рішучими та зосередженими. Крістал Пелес не здобував потрібні результати протягом тривалого часу, але їх було важко перемогти. Ми домінували та заслужили на звитягу.

Гол Мартінеллі – це реакція після незабитого пенальті. Я запитав його вчора, і він сказав: "Хочу бути у складі". Щодо Сака. Він був незадоволений, що не зробив хет-трик. Це те, що нам потрібно – щоб атакувальні гравці запалювали та робили різницю.

Я незадоволений пропущеним голом. Потрібно вдосконалювати роботу на стандартах.

Відрив у 8 очок – це добре. Тепер потрібно пересвідчитися, щоб після матчів збірних кожен повернувся з таким же настроєм", – сказав Артета.

Дивіться відеоогляд матчу Арсенал — Крістал Пелес у нас на сайті.