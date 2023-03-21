Англія

Команду всіх зірок американської ліги очолить Вейн Руні.

Лондонський Арсенал, у складі якого виступає українець Олександр Зінченко зіграє у матчі проти збірної зірок американської ліги МЛС. Про це повідомляє The Athletic.

Виставкова гра пройде у США – вона запланована на 19 липня. Матч відбудеться на стадіоні Ді Сі Юнайтед у Вашингтоні.

Цікаво, що очолювати національну команду довірено головному тренеру Ді Сі Юнайтед — Вейну Руні.

Зазначимо, що починаючи з 2005 року збірна МЛС зіграла із сімома клубами АПЛ. До цього суперниками були Фулгем, Челсі, Вест Гем, Евертон, Манчестер Юнатед, Тоттенгем і той самий Арсенал. У цих іграх команда МЛС здобула п'ять перемог та чотири рази програла.