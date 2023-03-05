Северная Америка

Сьєрра-леонський футболіст виступав за десять різних команд американського чемпіонату.

У матчі другого туру американської ліги МЛС Чикаго Файр на своєму полі поділив очки з Нью-Йорком. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У цьому матчі взяв участь нападник Чикаго Кей Камара, який з'явився на полі одразу після перерви.

За інформацією прес-служби МЛС, 38-річний сьєрра-леонський футболіст став першим гравцем в історії, який виступав за десять різних команд американського чемпіонату.

До цього Камара захищав кольори Спортінгу Канзас-Сіті, Коламбус Крю, Нью-Інгленд Революшн, Х'юстон Динамо, Монреаль, Колорадо Репідс, Ванкувер Уайткепс, Сан-Хосе Ерткуейкс та Міннесоту Юнайтед.

Також він виступав за Мідлсбро, Гельсінкі та Норвіч.