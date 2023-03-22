Англія

76-річний фахівець готовий вийти з пенсії, щоб повернутися до табору "шпор".

Після емоційного і скандального коментаря за підсумками втраченої перемоги над Саутгемптоном (3:3) у минулі вихідні на останніх хвилинах зустрічі британські ЗМІ говорять про майбутнє звільнення Антоніо Конте з посади головного тренера Тоттенгема практично як про неминучий факт.

Поки що "шпори" на офіційному рівні не підтвердили відставку італійського фахівця, але повідомлялося, що це незабаром станеться вже цього тижня.

З огляду на це в пресі фігурують різні прізвища потенційних наступників Конте у Тоттенгемі. Очолити клуб із Північного Лондона зголосився і досвідчений Гаррі Реднапп, який очолював "шпор" у період з 2008 до 2012 рік, а з 2017 року він перебуває на пенсії.

"Чесно кажучи, якщо хтось запропонує, відмовити буде складно. Коли щось любиш, складно сказати "ні". Леві мені не дзвонив, нічого подібного не було. Але я зараз ходжу по різних заходах, граю в гольф. Тут справа не в грошах, а у виклику. Я люблю таке, знову відчути на собі цей смак перемоги. Було б важко відмовитись.

Я був би радий допомогти Раяну Мейсону. Думаю, що в цьому є потенціал, навіть якщо мені запропонують працювати декілька днів на тиждень. Можна поділитися якимись ідеями, і я думаю, що це важливо. Ви самотні на такій роботі, знадобиться будь-яка допомога", — сказав Реднапп в ефірі talkSPORT.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем розглядає на посаду головного тренера першої команди кандидатуру Олівера Гласнера та варіант із поверненням Маурісіо Почеттіно.