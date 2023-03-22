Німеччина

Чинний контракт спеціаліста розрахований до літа 2024 року.

Айнтрахт має намір продовжити контракт із головним тренером Олівером Гласнером. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво клубу з Франкфурта вже зробило першу пропозицію 48-річному фахівцю, але він її відхилив.

Зазначається, що Гласнер не поспішає продовжувати договір із клубом, але незабаром сторони знову сядуть за стіл переговорів.

Гласнер став коучем Айнтрахта влітку 2021 року. Разом із командою він завоював Лігу Європи минулого сезону.

Чинний контракт спеціаліста розрахований до літа 2024 року.

Після 25 турів Айнтрахт набрав 40 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Гласнер може замінити Антоніо Конте у Тоттенгемі.