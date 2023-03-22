Англія

"Сині" хочуть посилити воротарську позицію.

Лондонський Челсі влітку намагатиметься підписати голкіпера, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, Едуар Менді може покинути команду, а ігровими здібностями Кепи Аррісабалаги не дуже задоволений тренерський штаб "аристократів".

Головний тренер Грем Поттер хоче придбати Роберта Санчес з Брайтона, з яким раніше працював. Також розглядається кандидатура Давіда Рая з Брентфорда. Втім, саме Раю буде легше запросити, тому що влітку він стане вільним агентом, а ось контракт Санчеса розрахований до 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Челсі роздумує над розривом контракту з Обамеянгом.