Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український опорник висловився напередодні першого матчу відбору на Євро-2024 проти Англії.

Вже за кілька днів національна збірна України розпочне свій шлях у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії.

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Сергій Сидорчук розповів про зміни у складі української команди.

"Мені здається, що кожен збір – це вже якась нова команда. Змінюються прізвища. Є кістяк, але дуже багато змінюються. Кожен новий збір – це як новий цикл.

Коли ми попередній раз збиралися, в жовтні? Півроку пройшло. Скільки футболістів в Європу поїхали. Можна сказати, це зараз нова збірна буде", — сказав Сергій Сидорчук в коментарі для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.